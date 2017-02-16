16.02.2017 14:47:14

Çevre ve Şehircilik Müdüründen büyükşehire ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin'i makamında ağırladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin'i makamında ağırladı.Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı görevini yürütürken birlikte mesai harcadıklarını dile getiren İl Müdürü Nurettin Aytekin, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ise, Nurettin Aytekin'e de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinde başarılar diledi.