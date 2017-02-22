SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Eğitim Semineri
22.02.2017 16:12:47

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Eğitim Semineri

Küresel Çevre Fonu'ndan (GEF) sağlanan büyük ölçekli proje desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde gerçekleştirilen 'KOK Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salımlarının Azaltılması' projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Safranbolu'da Eğitim Semireni düzenlendi.

Küresel Çevre Fonu'ndan (GEF) sağlanan büyük ölçekli proje desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde gerçekleştirilen "KOK Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salımlarının Azaltılması" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Safranbolu'da Eğitim Semireni düzenlendi.

Semirenin açılış programına Vali Mehmet Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TSO Başkanı Tuncay Özcan'ın yanı sıra proje ortakları ve davetliler katıldı.

"Sanayi yatırımlarının hiç şüphesiz istenmeden de olsa çevreye ve insan sağlığına verdikleri birçok sıkıntı var"

"Türkiye'de Endüstride Üretimde İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarına İlişkin Eğitim" toplantısının açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, zaman içerisinde belli oranda sanayi tesislerinin olumsuz etkilerine maruz kalmış bir şehir olan Karabük'te bu programın yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Aktaş, "Şüphesiz ki ekonomik gelişmenin ve refahın en önemli unsurlarından bir tanesi endüstri ve sanayidir, ondan hiç kimse vazgeçemez. Sanayi yatırımlarının hiç şüphesiz istenmeden de olsa çevreye ve insan sağlığına verdikleri birçok sıkıntı var. Devlete ve topluma düşen görev, bu sanayi yatırımlarının insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı imkânlar ölçüsünde en aza, minimuma düşürmektir, bunun için kaynak ve emek ayırmaktır. Üç gün sürecek olan bu toplantı her yönüyle verimli olur ve Karabük'ümüze de katkısı olur. Bu projenin paydaşı olduğu için KARDEMİR yönetimine teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi KARDEMİR yönetimi son yıllarda bu zararlı baca salınımlarının engellenmesine yönelik çok ciddi çevre yatırımları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Gönüllü olarak bu projenin paydaşı olmayı ve uygulamayı kabul etmesi bu yönüyle de çok değerlidir ve çok anlamlıdır."dedi.

"Yeterli ölçüde kontrol altında tutulmadıkça, kimyasalların insan sağlığı ve çevre için risk oluşturduğu kaçınılmazdır"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, uluslararası sözleşmelere imza atıldığını, bu sözleşmelere atılan imzalara riayet etme adına bu projeleri yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 5 kuruluşla işbirliği yaptıklarını kaydeden Ceylan, "Ülkemizde ve dünyada sanayi üretiminin sanayi gelişimine paralel olarak tabi ki, insanın sağlığını ve çevreyi de etkileyen, tehdit eden yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesini de kimyasallar oluşturmaktadır. 'Kalıcı Organik Kirleticiler' diye tabir ettiğimiz bu kimyasallar maalesef kalıcı bir özellik arz etmekte ve bu kalıcı özelliği dolayısıyla da gerek solunum yoluyla, gerekse de deri enjeksiyonu yoluyla insan sağlığını çok büyük risk altına sokmakta, çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Günümüzde tabi sebeplerini bilemediğimiz hepimizin de şikayetçi olduğu kanser vakaları artıyor ve benzeri gibi hastalıkların temelinde belki bunlar yatmaktadır. Dünya ülkeleri bu tür hastalıkları, bu tür tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak uluslararası işbirliğine gitmektedir ve ülkemizde bakanlık olarak dünya ile işbirliği içinde bu projeleri yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Dünya genelinde çok geniş bir alana sahip olan kimyasallar, başta tarım, sanayi, inşaat ve hatta hizmet sektörlerinin vazgeçilmez ham maddesi olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları söyledi:

"Dünya Kimya Sanayisi bile ürettiği kimyasalın yüzde 26'sını kendisi için kullanmaktadır. Yani kimya sanayisinde bile kimya sanayinin üretmiş olduğu kimyasalların bu sektörde yüzde 26'lık bir payı var. 1970'li yılların başından bugüne dünyadaki tehlikeli kimyasal üretimi dikkat çekici bir biçimde maalesef artmış bulunmaktadır. Dünyadaki teknolojik ilerlemelere paralel olarak kimyasalların sanayide giderek daha yaygın biçimde kullanılması hiç şüphesiz ki insan hayatını belirli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ancak yeterli ölçüde kontrol altında tutulmadıkça bu kimyasallar, kimyasalların insan sağlığı ve çevre için risk oluşturduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. Bu tür kimyasallar suyu, havayı ve toprağı kirletebilir, bu ortamlarda yaşayan canlıları yok edebilir ve dolayısıyla insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bazıları ise çevrede uzun süre kalıcıdır ve besin zinciri içerisinde birikmektedirler."

Ceylan ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan ve kalıcı özellik göstermeleri sebebiyle insan sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen kimyasalların kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi'nin 2004 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
    YORUM YAZ
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
Başbakan: İki başlılık olmaz, irade tek olmalı BAŞBAKAN: İKİ BAŞLILIK OLMAZ, İRADE TEK OLMALI
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Erdoğan'a suikast timindeki Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim
Dünyanın 'Trumputin' kaygısı
'Bahçeli'nin hatrına idam gelir mi?'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
'Ömer Halisdemir'i vurdum ama nefsi müdafaaydı'
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
Güneydoğu'dan 299 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan 299 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.
22.02.2017 16:29:31
Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
22.02.2017 16:29:26
Abur cuburla tanıştılar, ilk kez obezite vakası görüldü
Abur cuburla tanıştılar, ilk kez obezite vakası görüldü
Kuzey Kutbu'nun Arktik bölgesinde yaşayan yerlilerin abur cuburla tanışmasının ardından ilk kez obezite görüldü.
22.02.2017 16:18:12
Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı
Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı
Metrelerce savrulan lastik, yol kenarındaki adama böyle çarptı.
22.02.2017 16:12:09
İnsan hakları örgütlerinden Cenevre görüşmeleri öncesi çağrı
İnsan hakları örgütlerinden Cenevre görüşmeleri öncesi çağrı
İnsan hakları örgütleri, Cenevre'deki görüşmelerde insan hakları konusunun öncelenmesi çağrısında bulundu.
22.02.2017 16:05:21
'Balistik Test Merkezi' geliyor
'Balistik Test Merkezi' geliyor
Güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların testleri için Milli Balistik Test Merkezi kurulacak.
22.02.2017 16:01:16
Filistinlilerin yarım asırlık özlemi: Lifta kasabası
Filistinlilerin yarım asırlık özlemi: Lifta kasabası
Osmanlı döneminde bir nahiye olarak kayıtlara geçen ve Filistin'in diğer pek çok bölgesinde olduğu gibi Siyonist harekete bağlı Yahudi örgütler tarafından halkı göçe zorlanan Lifta kasabası bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
22.02.2017 15:58:35
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Demirtaş'a hapis cezası
Demirtaş'a hapis cezası
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları