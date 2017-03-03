03.03.2017 21:11:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

'Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda başarılı olduk. Aklınıza gelebilecek her bir alanda başarılı olduk. Başarının kıstası nedir? Emsali ile kıyaslamaktır. Biz gelinceye kadar 60 cumhuriyet hükümeti var, hangisiyle derseniz, hepsiyle tek tek kıyaslarız'- 'Bir kimse haksız yere işten atılmasın ama siz devletin memuru olacaksınız, maaşı oradan alacaksınız, bu insanlara hizmet etmeyeceksiniz v

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve ulaşımda başarılı olduklarını belirterek, "Aklınıza gelebilecek her bir alanda başarılı olduk. Başarının kıstası nedir? Emsali ile kıyaslamaktır. Biz gelinceye kadar 60 cumhuriyet hükümeti var, hangisiyle derseniz, hepsiyle tek tek kıyaslarız." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Özhaseki, yaptığı konuşmada, 2002'de AK Parti'nin işbaşına geldiğini ve işinin başında olduğunu ifade ederek, iki noktada müthiş başarı sağladıklarını söyledi.

Bu iki noktanın birbirinden önemli olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Birisi, hepimizin bildiği hükümet etme noktası. Yani neyi kastediyorum? Başbakan ve Bakanlar Kurulu var ya, Türkiye'yi idare ediyorlar. Onların ilgilendiği her alandaki işlerden bahsediyorum. Yani ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda başarılı olduk. Aklınıza gelebilecek her bir alanda başarılı olduk. Başarının kıstası nedir? Emsali ile kıyaslamaktır. Biz gelinceye kadar 60 cumhuriyet hükümeti var, hangisiyle derseniz, hepsiyle tek tek kıyaslarız." diye konuştu.

Özhaseki, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli dönemine değinerek, Cottarelli'nin Türkiye'ye geldiği zaman uçaklarda karşılandığını ve Başbakan ile görüştüğünü kaydetti.

O dönemde Cottarelli'nin ağzından ne çıkacak diye bakıldığına işaret eden Özhaseki, "IMF, size para verir ya da emir de verir. 'Şunu şöyle yap, şunu böyle yapma, işçinin maaşına zam yapma.' Bunların hepsinin emrini de verir. Şimdi o dönemlerin hepsi geride kaldı. Bizim hükümet döneminde ne IMF kaldı, ne onların emir veren Batılı uşakları kaldı." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, hükümet olarak güzel şeyler yaptıklarını, eksikliklerinin olduğunu ancak derslerine de çalıştıklarını vurgulayarak, "Uğraşıyoruz iyi olsun diye ama eskiyle kıyaslandığı zaman ekonomi bakımından hiç tartışmasız açık ara öndeyiz. Memlekette bölünmüş yol 6 bin kilometreydi cumhuriyet tarihi boyunca. Biz 15 sene içerisinde 25 bin kilometre daha yaptık. Sosyal yardımlar 300 katına çıktı. Üniversite sayısı 70 civarındaydı, 175 oldu. Her alanda başarılı olduk Allah'a şükür. Referandumdan sonra uçacak, hiç merak etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Devlet de buna katlanmaz"

Bu coğrafyada yaşamanın bedelinin çok ağır olduğunu ve güçlü olmak gerektiğini aktaran Özhaseki, bunun yolunun da referandumdan geçtiğini söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin bir taraftan PKK ile mücadele ettiğini, 40 yıldır bu mücadelenin sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün hükümetler mücadele etti. Hepsi elinden geleni yaptı. Bugün mücadelede biz başarılıyız. Şehirleri, köyleri, dağları temizledik ve sınır ötesini de temizliyoruz. Bizim kendi güvenliğimiz için de güvenli bir bölge oluşturuyoruz, kendimiz için yapıyoruz. PKK'dan sonra FETÖ gibi bir bela örgütü, 40 yıldır kandırmış olan bir örgütü de temizledik Allah'a şükür. Mağduriyetler yaşanıyor olabilir. Ondan kastım da şu inancımıza göre bir gemide bin tane adam varsa 999'u katilse öldürülmesi gerekiyorsa içinde bir tane masum varsa o gemi o masumun hatırına batırılmaz. İnancımız böyle söylüyor. Bir kimse haksız yere işten atılmasın ama siz devletin memuru olacaksınız, maaşı oradan alacaksınız, bu insanlara hizmet etmeyeceksiniz. Amerika'daki FETÖ'nüze hizmet edeceksiniz. Devlet de buna katlanmaz. En çok anne ve babalara üzülüyorum. Çocuklarını teslim ettiler, çocuğumun suçu yok diye ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Anne babanın gözünde tüm çocuklar masum. O çocukları alıp mahvettiler ve birbirlerine kurşun sıktırdılar. Şükür Allah'a, bu tehlikeyi de atlattık."

Daha sonra Vali Ertan Peynircioğlu'nu ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in isteği üzerine Çukurkuyu beldesine Kur'an kursu ve yatılı yurt yaptıracaklarını söyledi.

Vali Peynircioğlu, Bakan Özhaseki'ye dokuma kilim hediye etti.