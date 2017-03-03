03.03.2017 11:14:56

Çevik Kuvvet karşısında şüpheli paket

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası karşısındaki bir sanayi sitesinin en üst katında bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanınca patlatıldı

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası karşısındaki sanayi sitesinin en üst katına bırakılan, üzerinde yasa dışı sol bir örgütün pankartı bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanınca imha edildi.

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının karşısında yer alan sanayi sitesinin en üst katına yasa dışı sol bir örgütün pankartıyla şüpheli bir paket bırakıldı.

Pankartı ve paketi gören vatandaşlar tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerce yapılan incelemenin ardından fünyeyle patlatılan şüpheli paketin boş olduğu tespit edildi.