31.01.2017 19:03:14

Cevad Zarif: İran'a gelmek isteyen ABD'lilere vize vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump2ın vize yasağına karşılık 'Bizim buna yanıtımız İran'a gelmek isteyen ABD'lilere vize vermemek olacaktır' dedi.

Ajansların haberine göre Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Tahran'da yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Zarif, Trump'ın vize yasağına ilişkin olarak "Bizim buna yanıtımız İran'a gelmek isteyen ABD'lilere vize vermemek olacaktır" dedi.



Zarif duruma göre bireysel istisnalar da olabileceğini söyledi.



"GERİYE DÖNÜK UYGULAMA OLMAYACAK"

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı 'vize yasağı'na aynı şekilde misilleme uyarısı yapmıştı ancak Zarif, Tahran yönetiminin bu konuda 'geriye dönük' bir karar almayacağını ve geçerli vizesi olan tüm ABD'lilerin İran'a girebileceğini söyledi.

VİZE YASAĞI İLE İLGİLİ ÖZEL KOMİTE KURULDU

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD yönetiminin vize kısıtlaması nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarının yaşadığı sorunların çözümü amacıyla özel komite kurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, söz konusu komitenin ABD'deki İranlıların karşılaşması muhtemel sorunların önüne geçmek bazı kararlar aldığını ve bu kararların İran'ın yurt dışındaki diplomatik temsilcilerine iletildiğini aktardı.

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