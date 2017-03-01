01.03.2017 20:34:11
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venüs Arena
Hakemler: Tajana Kramar Sandl, Konstantin Selin
Ziraat Bankası:Jeroen Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nils Jon M. Nilsson, Baturalp B. Güngör, Koray Şahin, Ulaş Kıyak(Volkan Döne, Ramazan Serkan Kılıc, Kay Van Dijk)
Draisma Dynamo Volleybal Apeldoorn: Bart Van Garderen, Frits Van Gestel, Renzo Verschuren, Nico Manenschijn, Max Staples, Wessel Anker(Dustin Bontrop, Wessel Keemink, Michiel Van Dorsten, Rune Fasteland)
Setler: 25-20, 25-19, 25-21
Süre: 51 dakika (26, 24, 25)
CEV Challenge
CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Draisma Dynamo Volleybal Apeldoorn'u İzmir'de konuk eden Ziraat Bankası, rakibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Draisma Dynamo Volleybal Apeldoorn'u İzmir'de konuk eden Ziraat Bankası, rakibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venüs Arena
Hakemler: Tajana Kramar Sandl, Konstantin Selin
Ziraat Bankası:Jeroen Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nils Jon M. Nilsson, Baturalp B. Güngör, Koray Şahin, Ulaş Kıyak(Volkan Döne, Ramazan Serkan Kılıc, Kay Van Dijk)
Draisma Dynamo Volleybal Apeldoorn: Bart Van Garderen, Frits Van Gestel, Renzo Verschuren, Nico Manenschijn, Max Staples, Wessel Anker(Dustin Bontrop, Wessel Keemink, Michiel Van Dorsten, Rune Fasteland)
Setler: 25-20, 25-19, 25-21
Süre: 51 dakika (26, 24, 25)