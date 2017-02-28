28.02.2017 13:09:57

Çeşme Vergi Dairesi Müdüründen esnaf odalarına ziyaret

Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, 28'inci Vergi Haftası nedeniyle Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ve Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.

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Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, 28'inci Vergi Haftası nedeniyle Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ve Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 28. Vergi Haftası dolayısıyla, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, Müdür Yardımcıları Hülya Demir ve Yurdagül Dilmaç ile birlikte Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'yü ziyaret etti. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme esnafı adına ziyaretten dolayı Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık'a teşekkür ederek, 28'inci Vergi Haftasını kutladı. Köfüncü, Çeşme esnafının, tüm zorluklara karşın, vergi ödemedeki hassasiyetini vurgulayarak, "Esnafımız, vergi ödemenin kutsal bir görev olduğunun bilincindedir. Vergi, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Çeşme esnafı da bu anlayışla, vergisini zamanında ödeyebilmek için gayret göstermektedir" dedi. Vergi Dairesi Aysel Işık ve beraberindekiler daha sonrada Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı da ziyaret etti. Vergi Dairesi Müdürü Işık ve yardımcılarını, Oda Başkanı Hakkı Kocakara ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı.