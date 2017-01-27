27.01.2017 19:10:38

Çeşme, satrançta Türkiye üçüncüsü ve altıncısı çıkardı

Antalya'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Çeşme Belediyespor sporcularından Alparslan Işık Türkiye üçüncüsü, Nazım Efe Özkeskin de Türkiye altıncısı olmayı başardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Çeşme Belediyespor sporcularından Alparslan Işık Türkiye üçüncüsü, Nazım Efe Özkeskin de Türkiye altıncısı olmayı başardı.21-27 Ocak tarihleri arasında Antalya'da, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na, Çeşme Belediyespor'un 10 satranç sporcusu da katıldı.Çeşme Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Mehmet Sarısaç'ın başkanlığını yaptığı ekipte, küçükler grubunda Egehan Yıldız, Kağan Onar, Nehar Barış Kaya, Delfin Aydın, Zeynep Dayıoğlu ve Nazım Efe Özkeskin, Yıldızlar Grubunda ise Alparslan Işık, Talat Yıldız, Ege Ünlü, Ecem Çalman, Sıla Çalman, Ulya Köse ve Helin Beyer yer aldı.Alparslan Işık, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecekTürkiye'nin 81 ilinden 2457 satranç sporcusunun ay-yıldızlı forma giyebilmek için mücadele ettiği satranç şampiyonasında, yıldızlar kategorisinde 14 yaş grubunda Alparslan Işık, üstün bir performans göstererek Türkiye üçüncüsü oldu. Işık, milli formayı giyme hakkı kazanırken, Romanya'da yapılacak satranç şampiyonasında da Türkiye'yi temsil edecek. Çeşme Belediyespor'un başarılı milli satranç sporcusu Alparslan Işık, geçtiğimiz günlerde de iki kez İzmir şampiyonu olmuştu.Yıldızlar kategorisi 10 yaş grubunda ise, Nazım Efe Keskin Türkiye altıncısı olmayı başararak milli formayı giymeye hak kazandı.Küçüklerde milli forma kıl payı kaçtıKüçükler kategorisinde ise 9 yaş grubunda Delfin Aydın, şampiyonada 6 puan kazanmasına karşın, aynı puana sahip oyuncular arasındaki eşitlik bozmada kaybederek milli formayı kıl payı kaçırdı.Küçükler kategorisi 8 yaş grubunda da geçen yıl milli forma giyme şansı yakalayan Egehan Yıldız, 254 kişi arasında 18. olarak bu yıl milli forma giyme şansını yitirdi.