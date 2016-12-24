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Çeşme'de denize sızan yakıtın temizliği sürüyor
24.12.2016 17:18:23

Çeşme'de denize sızan yakıtın temizliği sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kayalıklara oturan Lady Tuna isimli gemiden denize sızan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine devam ediliyor. Çeşme kıyılarını tanınmaz hale getiren yakıt sızıntısının temizlenme çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 'Olayın kışın olması, şans diyebiliriz. Yazın, hareketli bir mevsimde olsaydı, daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık' dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kayalıklara oturan Lady Tuna isimli gemiden denize sızan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine devam ediliyor. Çeşme kıyılarını tanınmaz hale getiren yakıt sızıntısının temizlenme çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Olayın kışın olması, şans diyebiliriz. Yazın, hareketli bir mevsimde olsaydı, daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık" dedi.

Çeşme'de Lady Tuna gemisinden sızan yakıtın, 4 gündür devam eden poyraz fırtınası nedeniyle Paşa Limanı ve Yıldız Burnu'ndan sonra Ilıca Oteli Plajı ve Altınyunus Oteli'ne kadar ulaşması sonucu kirliliğin boyutu büyüdü.

Mare Deniz Temizlik Şirketi'nin 80 kişilik ekibinin yanı sıra Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25 kişilik ekibi ile toplam 105 kişi Çeşme kıyılarındaki temizlik çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Çeşme'nin en önemli beş yıldızlı turistik otellerinden birisi olan Ilıca Oteli'nin plajındaki yakıt kirliliği hat safhaya ulaşırken, belediye temizlik işçileri, özel giysileri ile denizin içine girerek, büyük kepçelerle, denizdeki yakıtı temizlemeye çalıştı. Denizden ve plaj kumundan toplanan yakıt, poşetlere doldurularak, büyük hararlarda toplanıyor. Alınan bilgiye göre, kıyılardan toplanarak hararlara konan yakıt, Mare Deniz Temizlik Şirketi tarafından bertaraf edilecek.

Başkan Dalgıç balıkçılarla görüştü

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Şehrazat Mercan ile birlikte, Ilıca Oteli Plajı ve Ilıca Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ilıca Balıkçı Barınağı'nda, balıkçı teknelerinin gördüğü zararı yerinde inceleyen Başkan Dalgıç, balıkçılarla da görüşerek, teknelerindeki ve balık takımlarındaki zararları belirleyerek, hasar tespit komisyonuna tam olarak bildirmelerini istedi.

"Belediye olarak temizlik çalışmasına destek veriyoruz"

İncelemelerinin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dalgıç, "Geçtiğimiz Pazar günü, talihsiz bir olay yaşadık. Yaşama alanlarında RES'ler, evlerin bitişiğinde taş ocakları, deniz içinde çok miktarda balık çiftliği sorunlarını defalarca dile getirmiştik. Maalesef balık çiftliğinden orkinos alan bir gemi, kayalıklara oturdu. Ciddi miktarda fuel oil denize boşaldı. Pazar gününden beri, belediye olarak, 25 kişilik temizlik ekibimizle, deniz kıyılarında ve balıkçı barınağında temizliğe destek veriyoruz. Kışın olması, şans diyebiliriz. Yazın, hareketli bir mevsimde olsaydı, daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Biz Çeşme'mizi, denizi, kumu, güneşi ile ve doğasıyla, coğrafyasıyla, korunan mimarisiyle ifade ediyoruz. Bu güzel coğrafyada, maalesef böyle talihsiz bir olay yaşadık" dedi.

"Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, süreci yönetmeli"

Başkan Dalgıç'ın ardından Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican ile birlikte incelemelerine devam eden Avukat Şehrazat Mercan, Paşa Limanı'nda yapılan çalışmaları bir süre izledi. Denizin içinde yoğun ve kalın bir tabaka oluşturan yakıtın derinliğini, elindeki sopayla anlamaya çalışan Mercan, balık çiftliklerine neden karşı çıktıklarının bu çevre felaketiyle daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Endüstriyel faaliyet dedikleri balık çiftliklerinden aldığı balığı taşırken bir deniz kazası sonucu oluşan çevre felaketine dikkat çeken Mercan, "Orkinos Balık Çiftliklerinin kıyıdaki yem depolarını, balık çiftliklerinin denize verdiği zararı tartışırken, böyle önemli bir riski hiç aklımıza getirmemiştik. Burada onu gördük. Önceliği turizm olan Çeşme gibi yerlerde, balık çiftlikleri, endüstriyel faaliyet olarak öngörülüp, ona göre riskleri hesaplanmalı. Ona göre bunlara izin verilecekse verilmeli ya da verilmemeli. Bu olay bize bunu gösterdi. Şu anda yapılan temizlik işlemi basit bir iş değil. Oldukça zaman alacak. 2 aya yakın süreceği söyleniyor. Ama sudaki etkileri uzun süre devam edecektir. Bu yapılan temizlik işleminin, mutlaka bir raporlamayla ve bir plan dahilinde yapılması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmayı, kesinkes başında durarak denetlemesi gerekir. Sadece hasar tespiti ve ceza yazmayla yetinmemesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik, denizleri ve kıyıları devlet adına korumak zorundadır. Bu nedenle temizlik sürecini uzman ekiplerle yönetmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
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