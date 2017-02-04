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Çeşme Belediyespor'un, Play Off hedefi sürüyor
04.02.2017 17:32:36

Çeşme Belediyespor'un, Play Off hedefi sürüyor

Çeşme Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında Torbalıspor'a 4-1 yenilerek puan tablosunda 5'inci sıraya düşse de, Play Off hedefinden uzaklaşmadı.

Çeşme Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında Torbalıspor'a 4-1 yenilerek puan tablosunda 5'inci sıraya düşse de, Play Off hedefinden uzaklaşmadı.

Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği, namağlup grup lideri Torbalıspor karşısında 4-1 mağlup olurken, maçın son dakikalarında Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Malik Gencalp saha dışına çıkarıldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takımın da etkili futbolu, Çeşme sahasını dolduran seyirciye keyifli anlar yaşatırken, 22. dakikada Torbalıspor, elde ettiği penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarının 43'ncü dakikasında ise Torbalıspor, 11 numaralı formayı giyen İbrahim'in attığı golle, maçın ilk yarısını 1-0 tamamladı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Çeşme Belediyespor, aradığı golü bulamayınca, 82'nci dakikada Torbalıspor'un ikinci golünü kalesinde gördü. İkinci golün ardından üstünlüğü ele geçiren Torbalıspor, 86'ncı dakikada skoru 3-0 yaptı. Çeşme Belediyespor, 90+3'üncü dakikada elde ettiği penaltıyı gole çevirerek, skoru 3-1 yapsa da, Torbalıspor, 6'ncı uzatma dakikasında bulduğu golle maçı 4-1 kazandı.

Play Off hedefi sapmadı

Süper Amatör Lig'in 19'uncu haftasında elde ettiği galibiyetle namağlup unvanını koruyan Torbalıspor, 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Çeşme Belediyespor, 32 puanla beşinci duruma düşse de, Play Off hedefinden uzaklaşmadı. Süper Amatör Lig Kırmızı grupta 49 puanlı Torbalıspor'un ardından 35 puanla İzmirspor, 34'er puanla Güraltayspor ve Bayındırspor geliyor. Çeşme Belediyespor, ligin kalan 6 haftasında maçların tamamını kendi sahasında ve saha ve seyirci avantajı ile oynayacak.

Hakeme isyan etti

Maçın 86. dakikasında Torbalıspor'un üçüncü golünü bulmasının ardından, Çeşme Belediyespor'un Teknik Direktörü Malik Gençalp, sahaya girdiği iddiasıyla tel örgülerin dışına çıkarıldı. Maçın bitiminde, saha dışında hakemlere itirazını sürdüren Gençalp, yaptığı maç sonu değerlendirmesinde de, "Haksız yere saha dışına çıkarıldığı vurgusunu yaptı. Maçın, değerlendirilecek bir maç olmadığını söyleyen Gençalp, "Maç başlamadan bile kaleci İbrahim'in çoraplarına mana bulan bir hakem, bize neler yaptı. Şimdiye kadar hakemler hakkında konuşmadım, konuşmam da. 'Üçüncü gol ofsayt değil mi hocam? Dikkat eder misiniz?' diyorum, o bana, 'Sen sahanın içine girdin' diyerek beni dışarı atıyor. Sahanın içine girmedim. Ben kenarda oturuyorum. Benim doğal hakkım bu. Hakem, oğlum yaşında. Ben kötü bir şey söyler miyim? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Torbalıspor'un hocası, defalarca içeriye girdi. Hakeme, 'Hocam dikkat eder misiniz? Sizin için de kötü not olur' dedim, 'Hocam, teşekkür ederim' dedi. Üçüncü golden sonra, 'Hocam, 2 metre ofsayt. Dikkat eder misiniz?' dedim. Yan hakem de bir şey söylemediği halde, beni dışarı çıkardı. Süper lig de bile hakemlerin kötü maç yönetmesinden bahsediliyorsa, bizi burada doğramaları gayet normal. Başka açıklama yapmak istemiyorum" diye konuştu.

"İki takım da iyi mücadele etti"

Namağlup olarak liderliğini sürdüren Torbalıspor'un Teknik Direktörü Atilla Özcan da yaptığı maç değerlendirmesinde, "İki takım da iyi mücadele etti. Çeşme Belediyespor da öyle kolay yenilecek bir takım değil. Kendi saha avantajlarını da kullanıyorlar. Seyreden futbolseverler için iyi bir maç oldu. Zevkli dakikalar yaşattığımızı zannediyorum. Biz takım olarak biraz daha hazırız. Yenilmek de işimize gelmiyor. Ligi böyle bitirmek istiyoruz. Bizim maçlarımızda, karşı takım bize hücum ettiği zaman, açık veriyor, biz de değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediyespor, 11 Şubat Cumartesi günü, kendi sahasında, saat 13.00'te İzmirspor'u konuk edecek.

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