04.05.2017 02:59:50

Çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 2 kişi saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı

Adana'da polis ekipleri izini sürdüğü hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan biri cezaevi firari 2 kişiyi düzenlediği operasyonda aynı evde gözaltına aldı.

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Adana'da polis ekipleri izini sürdüğü hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan biri cezaevi firari 2 kişiyi düzenlediği operasyonda aynı evde gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Yenidam Mahallesi'nde hırsızlık suçundan cezaevinden firar eden Sergen A. ile çok sayıda sabıkası bulunan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan Turan E.'nin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.'Evin içinde kıskıvrak yakalandılar'İki zanlının saklandığı eve özel hareket polisinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Zanlılar mutfakta yemek yaptığı sırada polisler kapıyı kırarak içeri girdi. Sergen A. ve Turan E. evin içerisinde kaçmaya çalıştılar ancak polisler kıskıvrak yakaladı. Yakalanan zanlıların üzerinden sahte kimlik çıktı. Hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından da çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'nden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.Öte yandan, zanlılar kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi.