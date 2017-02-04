04.02.2017 13:02:24

Çeşitli suçlardan aranan 4 suçlu tutuklandı

Bingöl Valiliği, çeşitli suçlardan 4 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

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Bingöl Valiliği, çeşitli suçlardan 4 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandığını bildirdi. Açıklamada, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan H.B. isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K. isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan D.B. isimli şahıs, ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan N.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen; kasten adam öldürme, birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarından aranan V.K., 10 ayrı olaydan ev ve iş yerinden hırsızlık suçundan aranan E.K isimli şahısların ise adli mercilere iş ve işlemleri devam ediyor" denildi.