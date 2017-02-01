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01.02.2017 15:28:00
Cerrahpaşa'daki polis memuru ikna edildi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memuru ikna edilerek eylem
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memuru ikna edilerek eylemden vazgeçirildi.
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