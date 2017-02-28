28.02.2017 18:56:09

CERN ile AİBÜ arasında bilimsel iş birliği anlaşması

AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Coşkun:-'CERN'le yaptığımız anlaşma sadece üniversitemiz açısından değil ülkemizin bilim üretme kapasitesinin geldiği noktayı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor'

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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında bilimsel iş birliği anlaşması yapıldığı bildirildi.AİBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun ve CERN Araştırma birimi direktörü Prof.Dr. Eckhard Elsen arasında imzalanan mutabakat metni ile Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) sonrası kurulması planlanan yüksek enerjili (TeV mertebesinde) elektron-pozitron çarpıştırıcısı opsiyonlarından biri olan Kompakt Linear Çarpıştırıcısı (CLIC) projesinin dedektör ve fizik çalışma grubuna (CLICdp) dahil edilen ilk Türk üniversitesinin AİBÜ olduğu belirtildi.Anlaşma gereği 29 enstitü ve üniversiteden 153 üyenin bulunduğu CLICdp grubuna AİBÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haluk Denizli, Doç. Dr. Abdulkadir Şenol ile doktora öğrencilerinin, dedektör tasarımı ve standart model ötesi yeni fizik olaylarının gözlenebilirliğinin araştırılması konularında katkıda bulunacağı ifade edildi.Rektör Coşkun ve Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı (FCC) çalışma grubu Başkanı Micheal Benedikt arasında imzalanan mutabakat metnininmevcut CERN FCC çalışma gruplarında yer alacak AİBÜ'nün Higgs parçacığının diğer temel parçacıklarla etkileşmesinin daha hassas belirlenmesine, maddenin en temel yapısının araştırılmasına, FCC fizik ve tasarım çalışmalarına, FCC içerik tasarım raporuna da katkı sağlayacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Coşkun, 2010 yılından itibaren üniversitenin bilgi üretme kapasitesini geliştirmeye dönük proje temelli çalışmaların en üst düzeyde yansımalarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.Coşkun, "CERN'le yaptığımız anlaşma sadece üniversitemiz açısından değil ülkemizin bilim üretme kapasitesinin geldiği noktayı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu başarıda büyük emekleri olan akademisyenlerimizi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.