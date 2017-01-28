29.01.2017 13:05:49

CERN'den iş alan ikinci Türk firması ALBAKSAN oldu

TOBB, evrenin sırlarını inceleyen ve parçacık fiziği üzerine araştırmalarıyla dünyaca tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) projesinde Türk firmalarının pay alması için harekete geçerken, ALBAKSAN Alaşımlı Bakır A.Ş., CERN'de ihale kazanan ikinci Türk firma oldu.

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TOBB, evrenin sırlarını inceleyen ve parçacık fiziği üzerine araştırmalarıyla dünyaca tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) projesinde Türk firmalarının pay alması için harekete geçerken, ALBAKSAN Alaşımlı Bakır A.Ş., CERN'de ihale kazanan ikinci Türk firma oldu.TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisine kayıt olarak, CERN'de Kasım 2016'da katıldığı ihalede diğer rakiplerini geride bırakan ALBAKSAN Alaşımlı Bakır A.Ş., Proton Sinkrotron adı verilen ön hızlandırıcıda kullanılan özel bakır soğutma diskleri ve tertibatı temini konusunda, geçen hafta CERN'de yapılan prototip kabul aşamasından da başarıyla geçti. 1980 yılından beri pek çok sektörde alaşımlı bakır ve özel bronzlardan ürün imalatı yapan ALBAKSAN, CERN ve benzeri yüksek teknolojili ihalelerden daha fazla pay almayı hedefliyor.İhalelere 120 firma başvurdu2016 yılında 12 şehirde düzenlediği 19 etkinlik ile CERN'deki hızlandırıcı teknolojileri, iş, staj ve kariyer fırsatlarının tanıtımını gerçekleştiren TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihalelerini binin üzerindeki takipçi networküne ve sanayi veri tabanındaki 6 binden fazla firmaya duyurdu. Bu duyurular sayesinde ihalelere başvuru yapan 120 firmanın 27'sinden CERN tarafından teklif istendi. Ayrıca, teklif verilen 12 projenin de değerlendirme süreci devam ediyor.