10.02.2017 14:40:01

Çermik'te esnafa 6 milyon kredi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi seçimsiz olağan mali genel kurulu toplantısı yapıldı.

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi seçimsiz olağan mali genel kurulu toplantısı yapıldı.Çermik Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi seçimsiz olağan mali genel kurul toplantısı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi toplantı salonunda yapıldı. 2016 yılında Çermik esnafına 4 milyon 883 bin TL kredi kullandırıldığını belirten Çermik Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Mehmet Çakır, 2016 yılında hedeflenen krediyi esnafa kullandırtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çakır, 2016 yılının gelir gider tablosu hakkında ortaklara bilgi verildiğini kaydederek, kooperatif çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdiklerini, 2016 yılında Çermik'te 80 esnafa 1 milyon 404 bin TL faizsiz kredi kullandırdıklarını söyledi.2017 yılında Çermik esnafına 6 milyon TL kredi kullandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çakır, esnafın sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını, esnafında kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.Çermik Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi 2016 yılının bütçesinin onaylanmasının ardından seçimsiz olağan mali genel kongre sona erdi.