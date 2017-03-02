02.03.2017 15:25:12

Çermik Kaymakamlığından diyaliz hastalarına ücretsiz servis aracı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamlığı, diyaliz hastalarına ücretsiz servis aracı tahsis etti.

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamlığı, diyaliz hastalarına ücretsiz servis aracı tahsis etti.Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, diyaliz hastalığının bireyin ya da ailenin tek başına mücadele edebileceği bir hastalık olmadığını ifade ederek, "Diyaliz hastalığı çoğu zaman kişinin yaşamı boyunca devam eden, aileyi maddi ve manevi açıdan zorda bırakan bir süreci kapsıyor. Biz Kaymakamlık olarak bu anlamda ulaştırma desteği vermek istedik. İlçemizdeki diyaliz hastalarını evlerinden alıp tedavi gördükleri sağlık kurumlarına bırakıyoruz. Aracımız daha sonra yine vatandaşlarımızı aynı biçimde evlerinin kapısına bırakıyor. Çermik ve komşu ilçe Çüngüş'te yaklaşık 30 diyaliz hastası olduğunu söyleyerek, onlarla başlayan hizmet yaygınlaşarak devam edecek" dedi.