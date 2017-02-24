24.02.2017 10:37:47

Çermik-Ergani arası yol genişletilecek

Çermik-Ergani arası yolun alt ve üstyapı işi için 6 Mart tarihinde ihaleye çıkılacağını belirten Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, karayolları standardına uygun yapılacak yolla Çermikli vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebileceklerini kaydetti.

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Çermik-Ergani arası yolun alt ve üstyapı işi için 6 Mart tarihinde ihaleye çıkılacağını belirten Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, karayolları standardına uygun yapılacak yolla Çermikli vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebileceklerini kaydetti.Çermik-Ergani arası eski mevcut yolun karayolları standartlarına uygun yol yapılması yönünde çaba sarf ettiklerini dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Sehit Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürünü makamında ziyaret ederek, yol sorununu dile getirdiklerini belirtti. Kaya, Çermik-Ergani arası yolun duble yol çalışmaları 2017 yılı programına alındığını ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Mart tarihinde ihalesinin yapılacağını söyledi.Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ise, Ergani çıkışındaki hemzemin geçidinden Çermik ilçesine kadar yolun, genişletme, sanat yapısı ve asfalt çalışmasıyla karayolları standartlarına uygun hale getirileceği belirtilerek, mevcut yolun ihtiyaca cevap vermediğini özellikle yaz aylarında yolun dar olması nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiğini anlattı. Yapılacak yolla hem kazaların önüne geçileceğini hem de vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebileceklerini kaydeden Karamehmetoğlu, yolun ihalesi yapıldıktan sonraki 210 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.