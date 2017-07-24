24.07.2017 10:03:10

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.

3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ

TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrol çalışmaları da hız kazandı. Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu 3 petrol rafinerisi açıldı.

TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ

ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlılar, yakıt ihmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.