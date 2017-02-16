16.02.2017 12:44:38

Cerablus'ta konut atağı istihdam sağladı

Halep'in Cerablus ilçesinde, artan nüfus yoğunluğunun konut ihtiyacını karşılamak için yeni binalar inşa ediliyor.

Örgütün kontrolündeyken yaşanan olumsuzluklar nedeniyle nüfusun 3 bine kadar indiği "özgür kent", Fırat Kalkanı Harekatıyla kısa sürede yeni bir çehreye büründü.

Türkiye'nin yardımları sayesinde 6 ay içinde elektrik ve su ihtiyacı giderilen, okul ve hastaneye kavuşan Cerablus, Türkiye'nin kucak açtığı sığınmacıların yanı sıra Suriye'de zor durumda yaşayan insanların sığındığı adeta bir liman haline geldi.

YENİ BİNALAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Nüfusu 40 bini aşan ilçede konut sorununu çözmek için harekete geçen Cerabluslular, inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'den gönderilen inşaat malzemeleriyle işe koyulan ustaların yaptığı binalar, hızla yükselmeye başladı. İnşaat sektörünün hareketlendiği ilçede iş olanağına kavuşan ve binaların yapımında çalışan erkekler, bu sayede para kazanarak ailelerinin geçimini sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Örgütün kenti ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye sığınan ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Cerablus'a dönen Hallavi Hüseyin, yeniden ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

100 YENİ BİNA YAPILACAK

Hallavi Hüseyin, harekatın ardından Cerablus'un göç almaya başladığını ve mevcut binaların yoğunluğa cevap veremediğini ifade ederek, bunun için insanların yeni evler inşa etmeye başladığını aktardı.

İnşaatların insanlar için iş olanağı oluşturduğunu vurgulayan Hüseyin, şunları kaydetti: "Çok şükür burada hayat normale döndü. Hastanemiz var, okullarımız açık, çarşımız gelişti, iş yerleri açıldı. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyorsa burada her şey var artık. Cerablus özgürlüğüne kavuştuktan sonra ayrıca Suriye'nin birçok bölgesinden savaştan kaçan insanlar da buraya gelmeye başladı. Çünkü burası artık bambaşka bir yer ve güvenli olduğu için insanlar burayı tercih ediyor doğal olarak. Bazı bölgelerde dışarıdan gelen insanlar için çadırlar kuruldu ama bu yeterli olmadı. Şimdi Cerablus'un her tarafından yeni binalar inşa ediliyor, çünkü insanlar buraya geçici olarak gelmedi. Herkesin amacı burada kalmak. Şu anda yaklaşık 100 yeni bina yapılıyor. Ayrıca DEAŞ döneminde yıkılan evler ve iş yerleri de onarılıyor. Tabii insanlar burada iş de arıyor. İnşaat sektörü bu anlamda iş kapısı açtı. İnşaatların artmasıyla insanların iş ihtiyacı da büyük bir oranda çözülmüş oldu. Gençler inşaatlarda çalışarak para kazanıyor ve ailelerinin geçimini sağlıyorlar. Bunların hepsi eskiden işsizdi. Ben de buraya geldikten sonra arsama 3 katlı yeni bir bina yapmaya başladım, yaklaşık olarak benim inşatta 15 kişi çalışıyor."

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