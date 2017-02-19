19.02.2017 14:09:57

Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta halkın gıda, inşaat malzemeleri ve diğer tüm ihtiyaçları Türkiye'den getirtilen malzemelerle sağlanıyor.

IŞİD'in kontrolünde olduğu dönemde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle nüfusun iyice azaldığı ilçe, harekatın ardından hem Türkiye'deki sığınmacılardan hem de ülkenin çeşitli bölgelerinden göç almaya başladı.

Türkiye'den gelen yardımlarla kısa süre içinde elektrik ve su gibi ihtiyaçları giderilen, okul ve hastaneye kavuşan Cerablus'ta ticari faaliyetler de yaygınlaşmaya başladı.

Türk nakliyeciler de olumlu hava ve güvenlik sayesinde Suriye'de iş yapma imkanı buldu. Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek, ilçe girişinde yoğunluk oluşturan onlarca tır şoförü, hem para kazanmanın hem de Suriyelilere yardımcı olmanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin tesis ettiği güvenliğin ardından aldıkları malzemeleri Cerablus'a götüren şoförler, bekledikleri süre içinde yemeklerini yapıyor, akşamları ise güvenli bir şekilde araçlarında uyuyabiliyor.

Cerablus'a Türkiye tarafından günde ortalama 70-80 tırın geçişi sağlanıyor.

"Cerablus'un güvenli hale getirilmesiyle işlerimiz yine açıldı"



Tır şoförü İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den aldıkları malzemeleri hiçbir endişe duymadan Cerablus'a getirdiklerini söyledi.

Harekat sonrası kentte güvenliğin sağlandığını ve bunun da kendilerine ticaretin kapısını açtığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cerablus'a gıda, giyim, inşaat malzemesi gibi ihtiyaçları getiriyoruz. Bu sayede hem biz para kazanıyoruz hem de Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Çok şükür gidiş gelişte bir sıkıntı yaşamıyoruz. Savaş öncesinde uzun süre Suriye'nin farklı kentlerine malzemeler götürüyorduk ama savaşın başlaması işlerimizi olumsuz etkiledi. Bu sürede Suriye'ye gidemeyince işlerimiz kırıldı ancak Cerablus'un güvenli hale getirilmesiyle işlerimiz yine açıldı. Çok şükür bu sayede çocuklarımıza ekmek götürebiliyoruz."

Yaklaşık 20 yıllık tır şoförü Ahmet Özden de uzun yıllar malzeme götürdüğü Suriye'de yaşanan savaşın kendisi gibi binlerce tır şoförünü etkilediğini ifade etti.

Güvenliğin sağlanmasıyla yoğun göç alan kentte ticaretin ve inşaatın gelişmesiyle işlerinin açıldığını aktaran Özden, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savaş döneminde Suriye'ye gidemediğimiz için iş bulmakta zorlanıyorduk. İnşallah diğer bölgelerde de güvenlik sağlanır, girişler olursa ben ve diğer arkadaşlarımız iş kapısı açılır. Buraya gelip yükümüzü bırakıp dönüyoruz. Bu da 2-3 günü buluyor. Bu süre içinde aracımızda uyuyoruz, yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. İnşallah Suriye'deki savaş tamamen biter ve bizlere yeni iş imkanları doğar, ben ve diğer arkadaşlarımız da bundan faydalanır."

Gaziantep Umum Nakliyeciler Odası Başkanı Barış Aydıngüler de Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin her tarafından Cerablus'a çok sayıda yardım malzemesinin gönderildiğini belirtti.

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