28.02.2017 13:19:36

Cep telefonu yerine 'biber' gönderen sanıklara hapis cezası

Samsun'da, internet üzerinden bir alışveriş sitesindeki ilanla cep telefonu siparişi veren müşteriye kutu içerisinde 'biber' gönderdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 3 yıl, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İnternet üzerinden alışveriş sitesindeki ilanı görerek cep telefonu sipariş eden müşteriye kutu içerisinde "biber" gönderdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 3 yıl, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yargılanan ve başka suçlardan Aydın'daki cezaevinde tutuklu bulunan sanık Sezer Macit ile Muğla'daki cezaevinde tutuklu Fatih Kılınç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanıklara "3 Mart 2014 tarihinde bir alışveriş sitesinden Sevdem K'nın araştırma yaparken 575 liraya cep telefonu satıldığını gördüğü, sanık Sezer Macit tarafından verilen Durali D'ye ait banka hesabına parayı yatırdığı ve bir plastik kutu içerisinde biber gönderildiği" hatırlatıldı.

Sanık Macit savunmasında, Sevdem K'yı tanımadığını belirterek, "İnternet üzerinden cep telefonu satışı yaptığımız doğrudur. Olayı hatırlamıyorum. Gelenlerden çoğu kişiye ben cep telefonu gönderdim. Fatih Kılınç ve soyadını hatırlamadığım İbrahim ile satış yapıyorduk.Telefon yerine biber gönderdiğimizi hatırlamıyorum. Durali'nin bu işle alakası yoktur." dedi.

Sanık Kılınç ise diğer sanıkla Fethiye'ye sigortalı bir iş için gittiklerini, aynı evde kaldıklarını, internetten anlamadığını ve satış yapmadığını öne sürdü.

Macit'in internet üzerinden satış yaptığını aktaran Kılınç, bu işlerden dolayı kavga edip evden ayrıldığını, suçu işlemediğini savundu.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Macit'i "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl hapis ile bin 200 lira para cezasına, Kılınç'ı ise sabıkasının az olması dolayısıyla aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ile bin lira para cezasına çarptırdı.