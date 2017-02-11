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'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
11.02.2017 13:18:05

'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi

Cep telefonunda ithalat tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı, ihracat tutarı yüzde 127 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl döviz kurundaki artışın yanı sıra, satışına önceki senelerde getirilen taksit sınırlamasının da etkisiyle cep telefonunda ithalat daraldı, yerli üretim ve kalitedeki artış ihracata yansıdı.

Türkiye'nin 2015 yılında ihraç ettiği cep telefonu sayısı 518 bin 544 iken, geçen yıl bu rakam yüzde 68,5 artışla 873 bin 757'ye ulaştı. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir de yükseldi. Cep telefonu ihracatından elde edilen gelir 2015 yılında yaklaşık 31 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, bu tutar yüzde 127 artarak geçen yıl 69 milyon 663 bin dolar oldu. Söz konusu dönemde ihraç edilen cep telefonlarının ortalama tutarı da yüzde 33'lük artışla 60 dolardan 80 dolara yükseldi.

Geçen yılki ihracat gelirinin yüzde 90'ı Vietnam, Hollanda, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'e satılan telefonlardan elde edildi. Türkiye, 2016'da Vietnam'a 18 milyon 871 bin dolar, Hollanda'ya 16 milyon 418 bin dolar, Güney Kore'ye 14 milyon 794 bin dolar, BAE'ye 7 milyon 326 bin dolar ve Çin'e 4 milyon 858 bin dolarlık cep telefonu ihraç etti.

Döviz kurundaki artışa rağmen ortalama tutar azaldı

İthal cep telefonu sayısı ise 2015'te 13 milyon 581 bini aşarken, söz konusu ithalat için ödenen tutar 3 milyar 136 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ithal telefon sayısı 13 milyon 464 bin olurken, ithalat tutarı 3 milyar 58 milyon liraya geriledi. Buna göre cep telefonu ithalatına ödenen para geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı.

Geçen yıl döviz kurundaki artışa rağmen ithal telefon için ödenen ortalama tutar geriledi. İthal telefon başına ödenen ortalama tutar 2015 yılında 231 dolarken, geçen yıl bu rakam 227 dolara düştü.

Öte yandan 5 yıldır cep telefonu ithalatının en çok yapıldığı ülke olarak zirvedeki yerini koruyan Çin'e, geçen yıl 4 milyon 858 bin 178 cep telefonu için 2 milyar 260 milyon 178 bin dolar ödendi.



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'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
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