25.02.2017 19:54:21

CENTCOM, Suriye'deki silah yardımlarının fotoğraflarını paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde dağıtılan silah ve askeri ekipman fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde yapılan silah ve ekipman yardımlarının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

CENTCOM'un paylaşımlarında, ilk eğitimlerini aldığı iddia edilen Arap savaşçılara Rus yapımı AK-47 kalaşnikof marka tüfekler dağıtılırken çekilen fotoğraflar görülüyor.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Arap kolundan olduğu iddia edilen kişilerin fotoğraflarını da paylaşan CENTCOM, çoğunluğunun küçük yaşlarda olduğu görülen genç kızların fotoğraflarının altına "Kuzey Suriye'de bir eğitim kampında birinci sınıf profesyonelce eğitilmiş kadın savaşçılar" notunu düştü.

CENTCOM'un paylaştığı fotoğraflarda dağıtılan ve eğitim verilen silahların Rus kalaşnikofları olması dikkat çekti.

ABD uzun zamandır PKK'nın Suriye kolu PYD ve onun askeri kanadı YPG'ye hava desteği verdiğini kabul etse de örgüte silah ve mühimmat vermediğini iddia ediyor.

Sadece SDG şemsiyesi altındaki Suriye Arap Koalisyonuna silah ve ekipman verdiğini savunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay SDG'nin Arap koluna zırhlı silah verdiğini duyurmuş ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian "bu araçlardan PYD/PKK'nın da faydalandığını" itiraf etmişti.

ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği destek Ankara ile Washington arasındaki ipleri germeye devam ederken, CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in dün Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve örgütün önemli üslerinden biri olan Kobani'yi ziyaret ettiği bildirilmişti. Votel ile ABD'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK kamplarını ziyaret ettiği biliniyor.