13.07.2017 14:25:34

Cenk Tosun hedefini açıkladı

Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, Avrupa hedefinin olduğunu belirterek, ''Kulübe faydalı olacak teklif geldiğinde başkanımız bunu değerlendirecektir. Oturup konuşurum. Şu anlık bir şey yok'' dedi.

Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Cenk Tosun, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı oyuncu, geçen yıl en verimli sezonunu geçirdiğini ifade ederek, "Geçen sezon faydalı geçti. 24 golle en verimli sezonumu geçirdim. Bu sezonki planlarım ve hedeflerim şampiyonluk. En büyük hedeflerimiz arasında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak var. Ben de rekorumu kırmak istiyorum. Faydalı olmak ve gol atmaya devam etmek istiyorum. Gol krallığını son haftalarda kaybettim. Bu sene gol krallığını kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.



"REKABET OLMASI HER ZAMAN İYİ"



İsmi Beşiktaş ile anılan forvet oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tosun, "Arayışlar olması normal. Beşiktaş'a her sene forvet geliyor. Ben kendime güveniyorum. Rekabet olması her zaman iyi. Forvetler alınması gerek, benim adıma da alınacak. Son 2 senede 42 maç oynadım. Sahada hocama belli etmek istiyorum. Bu sene ilk 11'e girmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



"YURT DIŞI KAMPLARIYLA SÜPER KUPAYA HAZIR OLACAĞIZ"



Cenk Tosun, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirterek, "Şu an takımda olan herkes hazır. İdmanlar güzel geçiyor. Yüklemeler yapıyoruz ve kamp verimli geçiyor. Yüzde 100 hazır değiliz. Çin kampı ve Marbella ile Süper Kupa'ya hazır olacağımızı düşünüyoruz. Sezon başındaki yüklemeler bizi bütün sezon götürüyor. 3 kulvarda da iyi oynadık. O yüzden bu sene de bu yüklemeler kondisyon anlamında bize yardımcı olacak" açıklamasını yaptı.



"HOCA DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZI İSTİYOR"



Teknik Direktör Şenol Güneş'in mükemmeliyetçi yapısıyla ilgili konuşan Tosun, "Hoca gerçekten öyle bir karaktere sahip. Her şeyin dört dörtlük olmasını istiyor. 2 senedir göze hoş gelen iyi bir futbol oynuyoruz. Hoca daha iyi oynamamızı istiyor. Hoca bunla yetinmiyor ve daha iyisini istiyor. Onun hedefleri var. Böyle olması bizi de konsantre ediyor. Her şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden başarılı oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"AVRUPA HEDEFİM VAR"



Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, hedeflerini açıklayarak, "Ben 3. sezonumu yaşadım. Bu kulüpte 2 sene daha kontratım var. Burada çok mutluyum. Hedeflerim arasında Avrupa var ve bunu çoğu yerde söyledim. Kulübe de faydalı olacak teklif geldiğinde başkanımız bunu değerlendirecektir. Oturup konuşurum. Şu anlık bir şey yok. Malum Mustafa ve ben varım. Bu durumda Başkanımız da ayrılmamızı istemez. Avrupa'ya gidip vatanımızı bayrağımızı gururlandırmamda da hiçbir sakınca yok. Ben Avrupa'yı çok isterim" ifadelerini kullandı.