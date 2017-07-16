16.07.2017 09:00:01

Cenk Gönen İstanbul'a döndü

Galatasaray'dan İspnaya'nın Malaga ekibine transfer olan kaleci Cenk Gönen, İstanbul'a döndü.

Malaga ile anlaşan başarılı kaleci Cenk Gönen, sağlık kontrolü için İspanya'ya gitmişti. Malaga için sağlık kontrolünden geçen Gönen, Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a dönüş yaptı. İspanyol ekibinin resmi açıklamayı en yakın zamanda yapması bekleniyor.



Galatasaray, bu transferden 1 milyon euro kazanacak.