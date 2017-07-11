11.07.2017 17:48:49

Cenk Ergün'den Sneijder açıklaması

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sneijder'in Florya'da çalışmalara devam ettiğini belirterek, 'Herhangi bir gelişme olduğu takdirde mutlaka paylaşılacaktır' dedi.

Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken, "2 sene önce kazandığımız şampiyonluktan sonra son 2 sezondur lig yarışında biraz uzakta kaldık. Bu seneki amacımız şampiyon olmak. Dolayısıyla fikstürün vermiş olduğu avantaj ya da dezavantajları düşünerek ya da onlara sığınarak değil, her rakibimizi aynı şekilde etüt edip hepsine gerekli ciddiyeti verip, her maçı kazanmak parolasıyla çıkıp umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı. Ergün, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasıyla ilgili olarak da, "İzmir yıllardır lig maçı yapmak için hasretle beklediğimiz bir şehirdi. Sezon öncesinde seyircimizle kucaklaşmaya çalıştığımız birden fazla hazırlık maçımız da oldu İzmir'de. Bu sene resmi olarak da bir lig maçını İzmir'de oynayacağız. Şansımıza son maç. Bakalım son viraja girelim, o zaman nerede olacağımızı göreceğiz. İnşallah şanslı gelme sürecini devam ettiririz" diye konuştu.



"SNEIJDER ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR"



13 Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Ligi maçıyla ilgili olarak konuşan Ergün, "Sezonun uzunluğuna baktığınız zaman, sezonu önce açtığımız için handikaplar olacaktır. Fakat hem teknik kadromuz hem oyuncularımız bunun bilincinde. Bunun dezavantajını mümkün olduğu kadar az yaşayıp sezonda bundan etkilenmemek için elinden gelen tedbirleri alıp gerekeni yapacaklar" şeklinde konuştu.

Sneijder'in çalışmalarına Florya'da devam ettiğinin altını çizen Ergün, "Şu anda diğer arkadaşlarıyla Florya'da çalışmaya devam ediyor. Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşılacaktır ama şu anda çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz" diye konuştu. Son olarak transfere de değinen Ergün, "Sağ bek pozisyonunda birden fazla oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Mümkün olduğu kadar isimleri zikretmemeye çalışıyorum. Birden fazla isim var. Kısa vadede tahmin ediyorum ki resmi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sağ bek transferiyle ilgili 1-2 gün daha beklemek lazım" diyerek sözlerini tamamladı.