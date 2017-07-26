26.07.2017 16:13:46

Cengiz Ünder Roma kariyerine golle başladı

Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, ilk maçında golle tanıştı. Hazırlık maçında Roma, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.



Medipol Başakşehir'de sergilediği performansın ardından İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan genç yetenek Cengiz Ünder, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında fileleri sarstı. Tottenham ile Roma hazırlık maçında New York'ta Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelede Roma'nın golleri 13. dakikada Diego Perotti (pen.), 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakikada Marco Tumminello'dan geldi. Tottenham'ın gollerini ise 87'de Harry Winks ve 90'da Vincent Janssen kaydetti.



20 yaşındaki Cengiz karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 46. dakikada oyuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Roma formasını giydiği ilk maçta golle tanışma başarısı gösterdi.