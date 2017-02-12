12.02.2017 22:19:49

Cengiz Özyalçın: 'Galatasaray'ın bu maçı kazanması lazımdı'

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, sarı-kırmızılıların Kayserispor maçını kazanmış olması gerektiğini söyleyerek, '8 puanlık bir maçtı. Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş, Fenerbahçe'de berabere kalmış ise Galatasaray'ın bu maçı kazanması gerekli' dedi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, sarı-kırmızılıların Kayserispor maçını kazanmış olması gerektiğini söyleyerek, "8 puanlık bir maçtı. Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş, Fenerbahçe'de berabere kalmış ise Galatasaray'ın bu maçı kazanması gerekli" dedi.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bu haftanın kritik bir hafta olduğunu belirten Özyalçın, "Bana göre Galatasaray'ın bu maçı kazanması lazımdı. 8 puanlık bir maçtı. Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş, Fenerbahçe'de berabere kalmış ise Galatasaray'ın bu maçı kazanması gerekli. Zor bir hafta oldu. Kritik ve zor maçtı. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi yendiler, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldılar" dedi."Protestolar normal"Sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı protestoları normal karşılaştığı söyleyen Özyalçın, "Demokrat adamım. Taraftar bizim her şeye rağmen veli nimetimiz. Karda kışta, soğukta, sıcak, uzaktan, yakından gelerek takımını destekleyen kişiler. Olabilir bu tip söylemler benim için doğal. Neden doğal? Zafer, zafere inananlarındır. Bizim taraftarımız olmazsa olmazımızdır. Galatasaray'ın zaferi için motive eden insanlar. Bu tarafı doğru. Diğer taraftan ise bu süreçte yöneticili zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor, ekonomi ile özdeş. Galatasaray zor süreçten geçiyor. Bu ekonomik zor süreci yarılamış gibiyiz. Yakında güzel haberlerimiz olacak. Bizde Galatasaray'ın başarılı olması isteriz. Bizden sonra geleceklere, ekonomik kaos bırakmamak istiyoruz. Özellikle Dursun Özbek, gerek divanda, genel kurulda bu konuda konuştu" ifadelerini kullandı."Galatasaray'ın zaafı yan toplar"Galatasaray'ın nerelerde eksik konuları olduğunu bildiklerini vurgulayan Özyalçın, "Galatasaray'ın zaafı yan toplar. İki tane yan toptan gol yedik. Bunlar teknik konu. Benim görevim teknik konulara değinmek değil. İyi takım yapmayı ve güzel sonuçlar almayı biz de isteriz. Galatasaray'ın ekonomik koşulları belli. Bunu büyük kısmı gitti. Son divan kurulunda başkanım nereden nereye geldiğini söyledi" diye konuştu.