12.02.2017 22:15:06

Cengiz Özyalçın'a beyaz mendilli protesto

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın konuşma yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar 'Beyaz mendil' sallayarak protesto etti.

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Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın konuşma yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar 'Beyaz mendil' sallayarak protesto etti.Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynadığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maç için yönetimi ve Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu anda da protestolarına devam etti. Özyalçın'ın konuşmaları devam ederken, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 'Beyaz mendil' salladı. Taraftarla kısa süreli bir diyalog yaşayan Özyalçın daha sonra açıklamalarına devam etti.Özyalçın protesto için, "Bu taraftarın psikolojik durumudur. Ruh halidir" şeklinde konuştu.