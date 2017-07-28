28.07.2017 18:48:45

Çengelköy'de fırtının devirdiği asırlık çınar tekrar yerine dikildi

Şiddetli yağış ve fırtına sonrası yerinden sökülen asırlık çınar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası vinç yardımı ile kaldırılarak tekrar yerine dikildi.



Kent genelinde dün etkili olan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağışı yaşamı olumsuz etkilemişti. Fırtına ve yağış sonrası yerinden sökülerek devrilen Çengelköy'deki asırlık çınar ağacı bugün İBB ekiplerinin çalışması ile tekrar yerine dikildi. Sabah saatlerinde ekipler önce ağacı budadı sonra bakımını yaptı. Sonrasında ise ağacı vinç yardımı ile tekrar yerine yerleştirildi. Ağacın daha sonra demir çubuklar ile desteklenerek ayakta kalmasının da sağlanacağı öğrenildi.