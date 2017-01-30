30.01.2017 22:51:23

'Cenevre görüşmeleri ertelendi' iddiası

Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad, Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Rus basınına konuşan Haddad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmeleri sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre görüşmelerinin şubat sonuna alınmasını önerdiğini, Rejim yönetimininse bu öneriyi desteklediğini duyurdu.

Büyükelçi, "Cenevre'de yapılacak görüşmelerin tarihi şimdilik belli değil, ancak bu yönde ilerliyoruz. Astana'da aslında (görüşmelerin) 8 Şubat'ta yapılacağı konusunda anlaşmaya varılmıştı, ancak uluslararası toplum bu görüşmelere hazır olmadığı için tarih maalesef ertelendi" ifadelerini kullandı.

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