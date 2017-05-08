08.05.2017 23:51:33

Cenevre görüşmeleri 16 Mayıs'ta yapılacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin 16 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin 16 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yapılacak görüşmelerin 16 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.