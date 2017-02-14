14.02.2017 17:21:28

Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri ertelendi

Cenevre’de yapılacak Suriye görüşmeleri bir kez daha ertelendi

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Basın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 23 Şubat'a kadar ertelendiğini, görüşmelere katılacak heyetlerin 20 Şubat'ta gelmeye başlayacaklarını açıkladı.



Yapılan açıklamada, heyetlerin, BM Özel temsilcisi ve ekibi ile 23 Şubat tarihinde Suriye görüşmelerinin resmi başlangıcından önce ön görüşmeleri yürütmek üzere Cenevre'ye 20 Şubat tarihinde gelmesi beklendiği belirtildi.



Yara Sharif, Staffan de Mistura'nın Cenevre'deki görüşmelerin başarılı olması yolunda gösterdiği diplomatik çabaları yoğunlaştırdığını bildirdi.



Hatırlanacağı üzere BM'nin Suriye Özel temsilcisi, Cenevre'de düzenlenecek Suriye görüşmelerinin 20 Şubatta başlayacağını açıklamıştı.

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