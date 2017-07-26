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Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüldü
26.07.2017 17:17:01

Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüldü

Motosiklet dünyasında Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu'nun cenazesi ailesi ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındı. Bayoğlu'nun cenazesi yüzlerce motor eşliğinde Kerem Aydınlar Camisine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden emlak danışmanı Buğra Erdem ise son yolculuğuna uğurlandı.


Motosiklet dünyasında Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Altın Elbiseli Adam Bayoğlu'nun cenazesi bugün öğle saatlerinde babası Mustafa Remzi Bayoğlu ve motorcu arkadaşları tarafından alındı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alınan Bayoğlu'nun cenazesi yüzlerce motor eşliğinde Kerem Aydınlar Camisine götürüldü. Bayoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy mezarlığı içindeki Kerem Aydınlar Cami'sinden kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, Barkın Bayoğlu ile birlikte yaşamını yitiren emlak danışmanı Buğra Erdem İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.


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Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüldü
Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüldü
Motosiklet dünyasında Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu'nun cenazesi ailesi ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındı. Bayoğlu'nun cenazesi yüzlerce motor eşliğinde Kerem Aydınlar Camisine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden emlak danışmanı Buğra Erdem ise son yolculuğuna uğurlandı.
26.07.2017 17:17:01
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