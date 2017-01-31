31.01.2017 13:46:28

Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk için TBMM Şeref Kapısı Merdivenleri önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, milletvekilleri, Öztürk'ün oğlu Oğuzhan, kızı Şule ve torunları katıldı. Saygı duruşunun ardından Öztürk'ün naaşı Kocatepe Camii'ne götürüldü. Öztürk'ün naaşı Kocatepe Camii'nde Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.(Uğur Kan Yüksek / İHA)