01.03.2017 03:03:26

Cenaze evine giderken kazada öldü

Burhaniye ilçesinde eşiyle akrabalarına taziyeye giderken kaza geçiren kadın hayatını kaybetti- Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yakınlarına taziye ziyaretine gitmek için yola çıkan çiftin bulunduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerif Ali Benli (64) idaresindeki 10 RC 124 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolunun Burhaniye-Ören Kavşağı mevkisinde Murat Eskici'nin kullandığı 34 GM 4847 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şerif Ali Benli ile aynı araçta bulunan eşi Cemile Benli (63), otomobilde sıkıştı.

Diğer otomobildeki sürücü Eskici ile Ali Bilir ve Musa Sezerkan da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Cemile Benli'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Araçtan çıkarılan Şerif Ali Benli ile diğer otomobildeki Eskici, Bilir ve Sezerkan, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Benli, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şerif Ali ve Cemile Benli çiftinin, vefat eden bir yakınının akrabalarına taziyede bulunmak üzere yola çıktığı belirtildi.