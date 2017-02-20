20.02.2017 09:27:01

Cemre düştü, doğa renklendi

Halk arasındaki inanışa göre baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü, çiçeklerle renklendi.

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Halk arasındaki inanışa göre baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü, çiçeklerle renklendi.Bursa'da ilk cemrenin düşmesiyle hava sıcaklıkları artarken, açan çiçekler farklı renklerde muhteşem güzellikler ortaya çıkardı. Bursalı doğa yürüyüş ekipleri Timsahlar Trekking Grubu ve AVP Cihanspor Dağcılık Kulübü Yenişehir'de doğa yürüyüşü düzenledi. Bayırköy, Kıble Kaya, 23 Şehitler ve Süleymaniye Köyü parkurunu tamamlayan ekipten Adem Türkmen baharın müjdesi çiçekleri görüntüledi."Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin, her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilirken, ikinci cemre 27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.