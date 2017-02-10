10.02.2017 17:23:23

'Çemberimde Gül Oya' sergisi Gaziantep'e geliyor

Türkiye'nin 81 ilinin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin gün ışığına çıkarılmasını hedefleyen 'Çemberimde Gül Oya' sergisi 16 Şubatta Gaziantep'te açılacak.

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Türkiye'nin 81 ilinin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin gün ışığına çıkarılmasını hedefleyen "Çemberimde Gül Oya" sergisi 16 Şubatta Gaziantep'te açılacak.Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün desteklediği e-Twinning Projesi olan "Çemberimde Gül Oya" sergisinde 81 ilden 81 kültürün paylaşılacak. Farklı bölge ve illerde somut ve somut olmayan kaybolmaya yüz tutmuş veya halen yaşamını sürdürmeye çalışan kültürel özellikleri taşıyan konuları kapsamayan "Çemberimde Gül Oya" sergisi İstanbul, Tunceli, Bursa, Hakkari, Ankara gibi illerden sonra 58. Kez olarak ise Gaziantep'te açılacak.Projenin Gaziantep Koordinatörü Hacı Şakire Hasan Öğücü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Zeynep Uğurlugelen tarafından hazırlanan sergi 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.