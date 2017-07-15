15.07.2017 10:46:33

Cemaat imza topladı, o caminin adı değiştirildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adana'da bulunan 34 yıllık Fethullah Camii'nin ismi cemaatin topladığı imzalar sonucu İl Müftülüğü tarafından Şehitler Camii olarak değiştirildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Adana'nın Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan Fethullah Camii'nin cemaati, 5 bin imza toplayıp, mart ayında İl Müftülüğüne caminin isminin değiştirilmesi için başvurdu. Müftülük tarafından işleme konulan dilekçe, 2 ay sonra ise sonuca kavuştu. Müftülük tarafından Fethullah Camii'nin ismi Şehitler Camii olarak değiştirildi.



"DEVLET OLMASA HAYATIMIZ BİTMİŞTİ"



Şehitler Camii görevlisi Muhittin Parlakbileker, "Biz caminin ismi Fethullah Cami olduğu için değiştirmek istedik. Şehitler Camisi olarak değiştirildi. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet olmasa hayatımız bitmişti. Darbecileri Allah perişan etsin" diye konuştu.



Cami cemaatinden Kadir İşler de, "Caminin isminden darbe olduktan sonra rahatsız olduk. Darbeden 3 gün sonra cami tabelası üzerime düştü, ondan sonra imamla ve cemaatle görüştük imza toplayıp ismi değiştirdik. Şehitler Camisi koyduk. Çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.



Mehmet Nur Atmaca isimli vatandaş ise, 25 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini, caminin isminden de darbe sonrası rahatsız olduğunu belirterek, "İyi ki değiştirdik ismini. Keşke Türkiye'den kökü gitseydi. Sen devletin ekmeğini yeyip, maaşını alıyorsun sonra kalkıp meclisi bombalıyorsun. Bu yüzden ismini değiştirdik. Şehitlerin mekanı cennet olsun. Eğer ismi değişmeseydi bu camiye gelmezdim başka camiye giderdim" dedi.