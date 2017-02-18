18.02.2017 18:29:32

Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor

ABD istihbaratının, Mısır'daki Cemaat-i İslamiye hareketinin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın (79) kalan hapis cezasını Mısır'da tamamlamasını istemeleri için ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.

ABD'de tutuklu bulunan Abdurrahman'ın oğlu Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD istihbaratı dün ailemizle iletişime geçti. Babamın sağlık durumu nedeniyle Mısır'a iadesini talep etmemiz için ABD'nin Kahire Büyükelçiliğine başvuruda bulunmamızı istediler" dedi.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğiyle iletişime geçmeyi planladıklarını ifade eden Halid, Abdurrahman'ın kalan hapis cezasını ülkesinde geçirmesi konusunda Mısır yönetiminin takınacağı tavrı öğrenmek için yetkililerle görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Halid, babasının iadesinin Mısır yönetimi tarafından onaylayacağını umduğunu dile getirdi.

Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kolu İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Halid eş-Şerif, geçen pazar günü yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD yönetiminin Şeyh Ömer Abdurrahman'a yönelik aldığı "keyfi uygulamaları" kınamıştı.

ABD yönetiminin Abdurrahman'ın kullandığı radyo cihazının yanı sıra ilaçlarına el koyarak hayatını tehlikeye attığı belirten Şerif, "Şeyh Abdurrahman, çarşamba günü ailesini arayarak sağlık durumunun kötüye gittiğini, bunun belki de son konuşması olabileceğini söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Abdurrahman, ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırının ve bazı bombalama eylemlerinin sorumlusu olduğu iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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