16.02.2017 18:52:32

Cem Vakfı Genel Başkanı'ndan Başkan Albayrak'a ziyaret

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

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Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır Akbay, Cem Vakfı Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy şubesi üyelerinin de bulunduğu ziyarette bir süre sohbet eden heyet, Başkan Albayrak'a hediye takdim etti. Başkan Albayrak, ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için heyete teşekkür etti.