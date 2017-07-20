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Cem Özdemir'den flaş Türkiye açıklaması
20.07.2017 10:58:40

Cem Özdemir'den flaş Türkiye açıklaması

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, DW'ye verdiği söyleşide Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türkiye konusunda çok yumuşak davranmakla eleştirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı ve partisinin seçimlerde liste başı adayı Cem Özdemir, Alman televizyonu DW'de bir programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında nefret dolu cümleler kurdu.

Programda Türkiye'ye ilişkin sorulara yanıt veren Özdemir, AK Parti hükümetinin uygulamalarını ve Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Erdoğan'ın Almanya'daki Türk kökenli organizasyonları etki alanına almaya çalıştığını savunan Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı çok yumuşak davrandığını söyledi.

"MERKEL İKİ GÜNDE BİR SOLUĞU TÜRKİYE'DE ALDI"

Merkel'in Türkiye'yi mülteci krizi patlak verince ve Türkiye'ye ihtiyacı olunca tekrar hatırladığını söyleyen Özdemir, "İki günde bir soluğu Türkiye'de aldı, bu da doğal olarak Erdoğan'a 'Almanların bana ihtiyacı var, Alman Başbakanı bana bağımlı, ben dünyayı yönetiyorum, herşeyi bana sormak zorundalar' hissini verdi. Bence bu büyük bir hataydı" dedi.

"BEN ALMANYA BAŞBAKANI OLSAM..."

Türkiye'nin AB süreci konusunda da Özdemir, "Bugün siz karar verici konumda olsaydınız, Türkiye ile ortaklık konusunda ne yapardınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Üyelik müzakerelerini olduğu yerde bırakırdım, buzdolabının en dibine. Ve Türkiye ilan ettiği gibi idam cezasını geri getirirse o zaman bitirirdim. O zaman tamamen kopardı. O zaman Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ni terk etmesi gerekirdi. Konya'daki NATO üssü sorununda olduğu gibi Türkiye şu anda milletvekillerimizin bu üssü ziyaretine izin vermiyor. Alman ordusu bir parlamento ordusudur. Bu da şu anlama geliyor: Alman milletvekilleri, askerlerin konuşlandırıldığı yerlerde durumlarını kontrol etmek için her zaman ziyaret edebilir. Erdoğan buna karşı çıkmaya devam ederse o zaman Brüksel'den bir cevap verilmeli, NATO'dan cevap verilmeli. Bu bir NATO misyonu. Ancak bence NATO Genel Sekreteri'nin pozisyonu yanlış. NATO Genel Sekreteri bu sanki Merkel ile Erdoğan'ın arasındaki bir sorunmuş gibi davranıyor, oysa bu bir Erdoğan problemi. Erdoğan NATO normlarına uygun davranmıyor. Birahanede kavga çıkarmak isteyen bir eşkıya gibi davranıyor. NATO'da kurallar var. NATO bir değerler topluluğu. Erdoğan'ın bu değerlerle ilgili bir problemi varsa o zaman NATO'nun Konya misyonunu sonlandırması gerekir."

"ERDOĞAN'A NET MESAJ VERİLMELİ"

Almanya'nın da Türkiye'ye NATO çerçevesinde bir tepki vermesi gerektiğini söyleyen Özdemir, NATO Genel Sekreteri'nin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini savundu. Cem Özdemir, Merkel'i de Türkiye'ye karşı sert davranmamakla suçlayarak şöyle konuştu:

"Almanya olarak da tepki vermeliyiz. Ancak göz yummayacağımız konusunda net bir mesaj vermeliyiz. Erdoğan buradaki Türk organizasyonları kendi etki alanına almaya ve çok para akıtarak kendi görüşüne göre tek tipleştirmesine çalışıyor. Biz burada konuşurken Almanya'daki camilerin yönetimleri tek tek değiştiriliyor. Almanca bilen, Hristiyanlarla, Yahudi hahamlarla, Alman komşularıyla etkileşimde olan ve entegrasyon yanlıları geri çekiliyor ve yerlerine Ankara'dan emir alan kişiler getiriliyor. Bu olmaz. Bu konuda net bir mesaj verilmeli. Bayan Merkel bu konuda çok yumuşak davranıyor."


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