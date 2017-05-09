10.05.2017 11:28:48

Çelikcan: 'Yüreğir modern konutlara, ofislere kavuşacak'

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Kozan Çarşısı'ndaki kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin yeni ve modern konutlara, ofislere kavuşacağını söyledi.

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Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Kozan Çarşısı'ndaki kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin yeni ve modern konutlara, ofislere kavuşacağını söyledi.Başkan Çelikcan, Kozan Çarşısı'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Yüreğir Belediyesi meclis üyelerine bilgi verdi. 22 hektar alanın 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde yapıldığını belirten Başkan Çelikcan, vatandaş görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Kozan Çarşısı'nın 2013/5062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararına istinaden 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak buranın "Riskli Alan" olarak ilan edildiğini hatırlatan Çelikcan "Şehir merkezinde kalan ve şehir estetiğini bozan Kozan Çarşısı olarak anılan 22 hektar alanda dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan vatandaş görüşmelerinde çoğu vatandaşımız buranın dönüşmesinden yana. Bizim amacımız burada bütün vatandaşlarımızla el sıkışarak rızalarını alarak mutlu sona ulaşmaktır. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 50'sinden fazlası kabul etmiş durumda" diye konuştu.Yapılacak projede yeşil alan, dini tesis ve yer altı kapalı otoparkın bulunduğunu da belirten Başkan Mahmut Çelikcan, "Hazırlanan projede 836 konut, 163 iş yeri ve 234 ofis planlanmaktadır. Bu proje tamamlandığında Yüreğir'in merkezi burası olacaktır. Proje ile Yüreğir yeni ve modern konutlara, ofislere kavuşacaktır" dedi.