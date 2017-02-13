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Çelikcan, Atakent Mahallesi'ne yapılan park inşaatını gezdi
13.02.2017 16:42:50

Çelikcan, Atakent Mahallesi'ne yapılan park inşaatını gezdi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yapımı devam eden '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Tekno Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yapımı devam eden '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Tekno Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Çelikcan, parkın en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Yapılan tekno parkın bölgede ilk olduğunu belirten Başkan Çelikcan 'Adana'da içerisinde ilkleri barındıracak olan tekno parkımızın inşaatı hızla devam ediyor. Tekno parkımızın inşaatı tamamlandığında bölgemizde önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız' diyerek Yüreğir'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Şehitlerimizin adını yaşatacağız

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, tamamlandığında Merkez Park'tan sonra Adana'nın ikinci büyük parkı olma özelliğini taşıyacak olan ve Atakent Mahallesi'nde yapımı devam eden '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkının yıl içinde hizmete gireceğini belirterek, "İlçemize Adana'nın ikinci büyük parkını inşa ediyoruz. Temalı Park olarak planladığımız parkımızın adını Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından vatanı, bayrağı, milleti, ezanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz için '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak değiştirdik" dedi.

Her yaştan insan faydalanacak

54 dönümlük alan üzerine yapılacak olan parkın inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Çelikcan, "Bölgemizde eksikliğini düşündüğümüz parkımızın içerisinde her yaştan öğrencilerimizin faydalanacağı temalı çocuk oyun alanları, planetaryum'un (müze binası) yanı sıra gezinti yolları, yürüyüş ve koşu parkuru, bisikletli gezi parkuru, pergolalı gölge alanlar, spor alanları, kermes ve festival alanı, yenilebilir bahçe, kafeterya çay bahçeleri, el sanatları sergi birimleri gibi çok değişik faaliyetlerin yapılabileceği alanlar olacak. 50 kişilik planetaryum, HD ve dijital ses sistemine sahip yapı içerisinde, ticari birimler, yönetim birimleri ve hediyelik eşya dükkanları yapılacak" şeklinde konuştu.
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