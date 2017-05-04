04.05.2017 17:33:08

Çelik: 'Tarım alanlarına çivi çaktırmayacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım arazilerini sit alanı olarak gördüklerini ifade edip, buralara çivi çaktırmayacaklarını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım arazilerini sit alanı olarak gördüklerini ifade edip, buralara çivi çaktırmayacaklarını söyledi.Bakan Faruk Çelik, Çanakkale'de "Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı"nda üreticiler ve iş adamları ile bir araya geldi. Programda üreticilere milli tarım projesini anlatan Bakan Faruk Çelik, "Mevcut durumumuzda 80 milyon nüfus, 3 milyon mülteci, 40 milyona yakın da turist var. Bunlara baktığımız zaman, bu üretimin yeterli olmadığı çok ortada. Bu üretimi daha da arttırmamız gerekiyor. Onun için dikkat etmemiz gereken çok husus var. Hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Hedef nedir? Diyoruz ki, 2023 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 100'ncü yılında tarımsal hasılamızı 150 milyar dolara, ihracatımızı da 17 milyar dolardan, 40 milyar dolara çıkarmamız gerekir diye hedeflerimizi koymuşuz. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına her bölgeye gittik. İllere gittik. Sivil toplum örgütleri ile görüştük. Çiftçilerle, üreticilerle görüştük. Herkesle görüştük, konuştuk. Ve en sonunda fotoğrafı sağlıklı bir şekilde çektik. Ve adına milli tarım dediğimiz projeyi ortaya çıkardık. Geleceğin Türkiye'si açısından çok önemli. Milli tarım projesiyle üretim planı yapacağız. Nerede ne üretilecek, Türkiye'nin ihtiyacı ne, bu en güzel nerede üretilebilir; ona göre bir planlamadır" şeklinde konuştu."Çivi çaktırmayacağız""Toprakta sıkıntı var" diyen Bakan Çelik, "Çiftçi olarak toprağı vermişiz. Kimse dememiş, toprağa bu kadar kimyasal ilaç kullanılmaz. Ne kadar çok gübre atarsan verim daha yüksek olur zannediyor. Tam tersi. Ne kadar çok su verirsen, o kadar verim elde edilir zannediliyor. Yok öyle bir şey. Çok su verirsen çoraklaştırırsın. İstediğin ürünü de alamazsın. Çok ilaç atarsanız toprağı toprak olmaktan çıkarırsınız. Bizim toprağın kalitesinde ciddi sıkıntılar var. Bu sağlık konusunda yansıyor. Onun için toprağı koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Çanakkale'mizde ovalarımızı ilan ettik. Çanakkale'de tarım alanlarına tarımsal sit alanı diyoruz. Oraya çivi çaktırmayacağız. Şu anda 200'ü buldu. Bunu niye yapmak zorundayız. Çocuklarımızın, torunlarımızın olacak. Biz bu ülkede yaşayacağız. Bu ülke bizim. Şimdi böyle almış başını gidiyor. İmarı yap, binaları dik. Bozulan o toprağı yerine getirmek için milyonlarca yıla ihtiyaç var. O toprak bir daha geri gelmez. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Toprağa zulmediyoruz. Toprak bizi yaşatmaya çalışıyor. Biz toprağı öldürmeye çalışıyoruz. Toprağa zehir atıyoruz. Bu anlayış doğru bir anlayış değil" şeklinde konuştu.'Bu istikrarlı yapı Türkiye'ye çok şey kazandıracak'Bakan Çelik, ""Türkiye'de seçim bitmiyor. Arkasından referandum geldi. Birkaç seçim yaptık. Referandum yaptık. Şimdi millet olarak bu yeni dönemde inşallah 2019'dan sonra 5 yılda bir seçim olacağı için 5 yıl herkes işine bakacak. 2019'da yeni sistemde seçim olacak. Devletin başkanı seçilecek. Hükümet kurulacak. Bir de 2024'de seçim olacak. Yani 4 ya da 4,5 sene herkes işine bakacak. Bu istikrarlı yapı Türkiye'ye çok şey kazandıracak" dedi.Bakan Faruk Çelik'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak üretici ve çiftçilerin meselelerini dinlemesiyle sona erdi.