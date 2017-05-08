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Çelik sektörü ilk 4 ayda miktarda yüzde 23,9 değerde yüzde 42,8 arttı
09.05.2017 11:21:24

Çelik sektörü ilk 4 ayda miktarda yüzde 23,9 değerde yüzde 42,8 arttı

Çelik sektörü Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 23,9 artışla 6,9 milyon tona ulaştı. Buna göre çelik ihracatı son 11 yılın ton bazında en yüksek rakamını elde ederek rekor kırdı.

Çelik sektörü Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 23,9 artışla 6,9 milyon tona ulaştı. Buna göre çelik ihracatı son 11 yılın ton bazında en yüksek rakamını elde ederek rekor kırdı.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre; Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 6,9 milyon tona yükselirken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 42,8 artışla 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye'nin 2017 yılının ilk dört ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 7,1 milyon ton, değer bazında ise 4,7 milyar dolar oldu.

2017 yılının Ocak-Nisan dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 105 artış ile 2 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. Avrupa Birliği'ni 1,6 milyon tonla Ortadoğu, 953 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 565 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

Uzak Doğu ile Orta ve Güney Amerika ülkelerinin Türk çeliğine ilgisi artıyor

Bu dönemde Uzak Doğu ülkeleri ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri ise miktar bazındaki artış miktarları ile dikkatleri üzerine çekti. Çelik ihracatçılarının ilk dört ayda Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya ve Hindistan'ın başı çektiği Uzak Doğu ülkelerine miktar bazında çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 540 artışla 557 bin tona ulaştı. Ocak-Nisan döneminde Orta ve Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 538 bin tona yükseldi.

Çelik sektörünün yılın ilk dört ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; İspanya, İtalya, Singapur, ABD ve İngiltere olarak sıralandı.

Ocak-Nisan döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralaması; 2,3 milyon ton ile inşaat çeliği, 1 milyon tonla yassı sıcak, 632 bin tonla dikişli boru, 551 bin ton ile filmaşin ve 517 bin tonla profil şeklinde oldu.

Nisan ayında çelik ihracatı 1,7 milyon tona yükseldi

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Nisan ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 31,5 artış ile 1,7 milyon ton, değerde yüzde 46,9 artış ile 1 milyar dolara yükseldi.

2017 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracat verilerini değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "Yılın başında yakaladığımız artış trendini yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Sektörümüz 2017 yılının ilk 4 aylık döneminde 6,9 milyon tonluk ihracat ile son 11 yılın ton bazında en yüksek rakamına ulaşarak ihracat rekoru kırdı. Değer bazında da yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8'lik artışla 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında baktığımızda da geçen senenin aynı ayına göre miktarda yüzde 31,5, değerde yüzde 46,9 artış görüyoruz. Özellikle emtia fiyatlarında yaşanan artışın başta Çin'deki fiyatlar olmak üzere global çelik ihraç fiyatlarını yükseltmesi çelik sektörü üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Bu koşulların devam etmesi halinde uzun bir aradan sonra rekorlar kırdığımız 2012 yılındaki ihracat miktarımıza ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Söz konusu dönemde inşaat çeliğinde beklentilerin üzerinde bir kayıpla karşılaştıklarını belirten Namık Ekinci, "Özellikle Ortadoğu ülkelerine olan inşaat çeliği ihracatımızda ciddi düşüşler yaşadık. Bu bölgede devam eden savaş ortamı ve ülkelerin çıkardığı çeşitli zorluklar firmalarımızın ticaretini yavaşlatıyor. Örneğin Mısır'a olan inşaat çeliği ihracatımız geçen seneye göre miktar bazında yüzde 91,2 azalış ile 35 bin tona, BAE'ye çelik ihracatımız ise miktarda yüzde 81,7 düşüş ile 89 bin tona geriledi. Fakat Ortadoğu'ya olan inşaat çeliği ihracatımızda yaşanan düşüşü Singapur, Hong Kong, Malezya gibi Uzak Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştirerek telafi etmeyi başardık" diyerek sözlerine son verdi.
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