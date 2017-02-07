07.02.2017 15:16:04

Celalettin Çakıcı: 'İstediğimiz gibi bir kura oldu'

Atiker Konyaspor'un Asbaşkanı Celalettin Çakıcı, istedikleri gibi bir kura çektiklerini belirterek, 'Bizim açımızdan iyi bir kura' yorumunu yaptı.

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Atiker Konyaspor'un Asbaşkanı Celalettin Çakıcı, istedikleri gibi bir kura çektiklerini belirterek, "Bizim açımızdan iyi bir kura" yorumunu yaptı.Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor'la eşleşen Atiker Konyaspor'da Asbaşkan Celalettin Çakıcı, iyi bir kura çektiklerini belirterek, "Tüm takımlar güçlü ve iddialı. Sivasspor her ne kadar TFF 1. Lig'de mücadele etse de, flaş takımlardan birisi. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. Çeyrek finalde seri başıydık ve olası yarı finalde de güçlü bir rakip gelmesini istemiyorduk. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel" diye konuştu.