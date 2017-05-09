09.05.2017 21:36:47

Çekya Eğitim Bakanı istifa etti

Çekya Eğitim Bakanı Valachova, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Çekya Eğitim Bakanı Katerina Valachova, ülkedeki hükümet krizi nedeni ile Maliye Bakanı ve ANO Partisi Genel Başkanı Andrej Babis'in hedef tahtasında olmak istemediğini belirterek, istifa ettiğini duyurdu.

Valachova basına yaptığı açıklamada, başında bulunduğu bakanlığın yolsuzluklarla anılması, Maliye Bakanı Babis'in hedefinde olmak istemediği için istifa ettiğini belirtti.

Öte yandan, Çekya polisinin, Eğitim Bakanlığı çevresinden bazı isimlerin spor kulüplerine verilen teşviklerde yolsuzluk yaptıkları nedeni ile soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Yönetim krizi yaşanan ülkede, Sosyal Demokrat Parti üyesi Valachova'nın istifasının, Başbakan Bohuslav Sobotka'yı zor duruma düşüreceği yorumlarına neden oldu.

Geçen hafta başı Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka istifa edeceğini açıklamış ancak daha sonra yolsuzluklara adı karıştığı iddia edilen Maliye Bakanı Andrej Babis'in görevden alınmasını talep etmişti.



