25.01.2017 19:04:07

'Çekmene Can Veren Has Eller' Proje semineri verildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okulu tarafından, 'Çekmene Can Veren Has Eller' projesine katılan kadınlara 'Davranış Bilimleri Aile İçi İletişim ve Çevre İle İletişim' konulu eğitim semineri verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okulu tarafından, "Çekmene Can Veren Has Eller" projesine katılan kadınlara "Davranış Bilimleri Aile İçi İletişim ve Çevre İle İletişim" konulu eğitim semineri verildi.Alaplı MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr Rıfkı Henden, seminerde yaptığı konuşmada, okulun ortağı olduğu "Çekmene Can Veren Has Eller" konulu proje kapsamında 37 kursiyere eğitim semineri verildiğini söyledi.Yrd.Doç. Dr. Leyla Çakıcı tarafından seminerin verileceğini ifade eden Henden, Yüksekokulumuzun ortak olduğu, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen Hasanlı Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneğinin hazırladığı "Çekmene Can Veren Has Eller" konulu proje kapsamında Yrd.Doç.Dr.Leyla Çakıcı tarafından "Davranış Bilimleri-Aile İçi İletişim ve Çevre İle İletişim" konulu eğitim semineri verilecek. Çakıcı, "Ben çok faydalı bir seminer olacağını düşünüyorum" diye konuştu.